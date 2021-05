Hay una estrategia de seguridad para las elecciones, dice AMLO

El Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo en su conferencia de prensa matutina de este lunes, 31 de mayo de 2021, que hay una estrategia de seguridad para las elecciones 2021 en México.

Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador comentó que habrá coordinación entre las autoridades locales y la Guardia Nacional para garantizar la seguridad en las elecciones.

El presidente de México pidió que las elecciones sean en paz, limpias y libres.

“Que no salgan a provocar, que no manchen el nombre de México, que nos ayuden todos, que las elecciones sean en paz, limpias, libres, ese es el llamado, y también que no haya miedo, en que a veces cuando hay confrontación se opta por infundir miedo para que la gente no salga a votar, hay que salir a votar, hay que participar, nos tienen miedo porque no tenemos miedo”.