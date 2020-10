Hay que intensificar medidas sanitarias para evitar cerrar la economía: SHCP

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, reconoció que un segundo brote de casos de Covid-19 en México es un riesgo real por lo que se deben intensificar las medidas sanitarias para contener los contagios y evitar que el país tenga que cerrar la economía.

“El riesgo más importante para una recuperación sostenida es el riesgo de un rebrote. Este es el momento en el que tenemos que tomar medidas, que son medidas yo no diría de cerrar la economía por supuesto que no, pero si donde tenemos que ser un poquito más, un poquito mas, más cautos. Porque si bien el ejemplo de lo qué pasó en Europa es el ejemplo de lo que no queremos que pase, también tenemos algunos países donde no ha habido rebrote”, dijo Arturo Herrera, secretario de Hacienda.