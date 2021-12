Hay pueblos que ‘desaparecieron’ por el paso de los tornados: Gobernador de Kentucky, EEUU

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dijo que los daños generalizados están haciendo que los esfuerzos de rescate sean un desafío en su estado después de que los tornados arrasaran el estado.

“Tengo pueblos que han desaparecido”, dijo Beshear en el programa “State of the Union” de CNN. “La ciudad natal de mi padre, Paxton, no está en pie. Es difícil de describir”.