Hasta 103 mil 937 turistas durante Semana Santa en playas de Manzanillo, Colima

Durante la Semana Santa, el puerto de Manzanillo, Colima llegó al 100% de ocupación hotelera.

Playas como Miramar, La Boquita, La Audiencia y Olas Altas, lucen completamente llenas.

La Subsecretaría de Turismo estima una afluencia de 103 mil 937 personas, la mayoría proveniente de estados como Jalisco, Ciudad de México, Michoacán, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Raúl viajó desde Jalisco con su familia, y para divertir a sus pequeños improvisó una pequeña alberca de arena a la orilla de mar.

“Le hicimos aquí una alberquita para no estar con el pendiente pues no, de que están aquí en el mar y no acá de este lado y pues lo mejor es verlos felices”, aseguró Raúl, turista en Manzanillo.

“El sol está a gusto, está para broncearnos, ahorita el ambiente está a gusto, el agua está helada como puede ver y el calor está abrazándonos, está divertido para estar un rato con los amigos y la familia”, dijo Fernanda, turista.