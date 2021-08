Hasta 10 horas esperan habitantes de Xochimilco para obtener vacuna contra COVID-19

Múltiples filas, confusión, empujones, enfrentamientos verbales y desorganización, se vivieron este sábado, en el módulo de vacunación contra COVID-19 instalado en el Deportivo Xochimilco, en la Ciudad de México.

Al módulo no sólo llegaron jóvenes de 18 a 29 años, como indicaba la convocatoria, también llegaron rezagados y personas que solicitaban segundas dosis.

“Lo desesperante es que la gente no siga las indicaciones, esta vacuna era de 18 a 29. ¿Usted se va a vacunar? ¿Cuántos años tiene? ¿Por qué no vino cuando le tocaba? -Por lo qué a usted no le interesa-. Entonces hay que tener respeto”, discutieron ciudadanos con el personal.

“El problema es que se están viniendo de muchas delegaciones que no es Xochimilco ese es el problema2, asegura personal del Gobierno de la CDMX.