Fiscal califica a Harvey Weinstein como depredador sexual

Un fiscal del estado de Nueva York calificó este miércoles al magnate cinematográfico, Harvey Weinstein, como un depredador sexual.

En el primer día del juicio en contra Harvey Weinstein, a quien acusan de delitos sexuales, se reveló el nombre de la segunda mujer que testificará, una aspirante a actriz llamada Jessica Mann.

De acuerdo con lo publicado por The Hollywood Reporter, durante las primeras declaraciones del juicio, que arrancó este miércoles, un fiscal del estado de Nueva York presentó detalles gráficos, “extremadamente específicos, en contra de Weinstein.

El fiscal asistente de distrito, Meghan Hast, empezó de manera contundente su presentación al describir, ante el jurado, al acusado: “En el transcurso del testimonio verán que el hombre sentado en ese lado de la sala del tribunal, a pesar de lo que sus ojos están mirando, no es un anciano inofensivo”, comentó, para luego rematar diciendo que “es un depredador y violador sexual”.

Más adelante, el fiscal reveló el nombre de la segunda mujer que formará parte del caso contra Weinstein, la actriz Jessica Mann, quien lo conoció en 2013 mientras intentaba hacer carrera en el cine. La mujer se suma a Miriam “Mimi” Haleyi, que fue la primera en la lista que se presentará en el juicio.

El fiscal Hast también le dijo al jurado de otros testigos que ayudarán a respaldar el caso del estado, como la actriz de la serie Los Soprano, Anibella Sciorra; lo mismo que las aspirantes a actrices Dawn Dunning, Tara Ley Wolf y Lauren Young.

La publicación también informa que el fiscal explicará al jurado por qué no se deberían interpretar los correos electrónicos amistosos de varias mujeres con Weinstein, como evidencia de que las relaciones fueron consensuadas, como pretende la defensa.

Es el caso de Mann, quien mantuvo una relación amistosa con Weinstein después de que éste la agredió sexualmente. “En los años siguientes, ella continuó viéndolo. Jessica Mann se sintió atrapada. Ella sentía que no había forma de salir sin sufrir: sus amigos, su carrera o, peor aún, daño físico, dijo Hast al jurado.

Y abundó el abogado: “Ella podría hacer esto, pensó. Tal vez él realmente creía que ella era talentosa. Tal vez sólo pueda sonreír y soportarlo. Se volvió más exigente y violento, más violento y asqueroso, tan asqueroso. Jessica Mann trató de poner cara de valiente, fingiendo ante el mundo que no pasaba nada. Todo el tiempo ella se estaba muriendo por dentro”, compartió.

El asistente del fiscal argumentó que Mann, después de la agresión sexual, pensó de alguna manera que podría recuperar el poder, pero estaba lidiando con un depredador sexual”, dijo Hast.

“Fue sintiéndose avergonzada, estúpida y sin valor”.

Por su parte, el representante del equipo de abogados del acusado, Cheronis, dijo que los argumentos de Hast son falsos. Aseguró que demostrará que las relaciones de su cliente con las mujeres que testificarán fueron consensuadas.

“Están tratando de cambiar lo inexplicable”, abundó Cheronis sobre las mujeres. Comentó que la verdad saldrá cuando se den a conocer los correos que intercambiaron en 2017, que mostrarán a lo largo del juicio.

“La verdad no cambia cuando salgan los artículos en 2017, y lo que haremos a lo largo de este juicio es mostrarle la verdad. Enfatizó que van a demostrar que Harvey Weinstein no fue un depredador de Jessica Mann. “Todo lo contrario. No se va a demostrar que fue un depredador de Miriam”, aseguró.

Con información de Notimex.

FJMM