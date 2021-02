Han sido atendidos en sus casas 5 mil pacientes COVID-19: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que han sido atendidas en sus casas unas 5 mil personas contagiadas por COVID-19, y descartó que hayan ocurrido muertes entre ese número de personas afectadas.

“Son cerca de 5 mil personas que han recibido atención domiciliaria, conjuntamente entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Gobierno de la Ciudad de México, a través y en todos los casos, no solamente se envía ya sea un tanque o un concentrador de oxígeno, sino que hay seguimiento médico diario, en algunos casos es un seguimiento diario por parte de los médicos que están en Locatel, en 911 o médicos de la Secretaría de Salud, de los servicios de salud y también tenemos este programa que atiende a cerca de 30 personas diarias, nuevas, con el convenio que tenemos con hospitales privados, a través del Instituto de Salud para el Bienestar, entonces estos 5 mil no es que estén en este momento todos en tratamiento, sino que es el universo total de los que se han atendido. No se ha dado ningún caso de que alguien haya, con este programa, fallecido en su casa, sino si se agravan se llevan al hospital y en este caso, en algunos de mayor edad o comorbilidades hemos tenido esta lamentable defunción”, refirió laudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.