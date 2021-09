Hallan toneladas de medicamentos caducos en tambos de residuos peligrosos en hospital de SLP

En el Hospital Central “Ignacio Morones Prieto”, San Luis Potosí, las nuevas autoridades médicas encontraron toneladas de medicamentos caducos dentro de tambos de residuos peligrosos.

Los nuevos directivos del Hospital Central “Ignacio Morones Prieto”, San Luis Potosí, que tomaron posesión hace tres días, encontraron una tonelada y media de medicinas caducas dentro de tambos de 150 kilos, que permanecen en el área de almacenes de residuos peligrosos. Se trata, principalmente, de antibióticos, antiinflamatorios, y analgésicos. Las medicinas tendrían un costo de 10 millones de pesos.

El hallazgo de medicamentos caducos también se registró en otros hospitales y clínicas de las 7 jurisdicciones sanitarias del estado.Se estima que son 400 toneladas que se compraron durante la pasada administración del priista Juan Manuel Carreras.

“Cuando yo los vi, los detecté, me dio mucha tristeza ver que a mí me solicitaban urgente compras de algún analgésico, algún antibiótico y no había ni recursos, ni abasto. Encontramos medicamentos caducos del año 2018, 2019, 2020, 2021, y eso no es peor, no es todo. Tenemos una lista de medicamentos para el 2021, lo que resta del 2021 y del 2022 de caducación pronta”, detalló Daniel Acosta Díaz de León, secretario de Salud, San Luis Potosí.