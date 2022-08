Hallan restos humanos frente al motel Nueva Castilla, donde fue encontrada Debanhi Escobar hace 4 meses

Una gran movilización policiaca provocó el hallazgo de un cuerpo sin vida frente al motel Nueva Castilla, ubicado en Escobedo, Nuevo León, lugar donde el 21 de abril fue encontrado el de la joven Debanhi Escobar Bazaldúa.

Ocurrió el lunes en el lugar conocido como “Los Cuartos” sobre la carretera a Nuevo Laredo.

Fue entre escombros, árboles, basura y maleza donde la tarde del lunes fueron localizados los restos de una persona sin vida, esto, en un terreno casi frente al motel Nueva Castilla donde también fue localizada sin vida Debanhi Escobar Bazaldúa.

Según el informe de la subdirección de Investigación de Homicidios de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, fue alrededor de las 12:28 horas cuando una persona reportó el hallazgo a unos 120 metros de la carretera.

El denunciante que realizó una llamada al número de emergencias dijo que cazaba pájaros cuando vio el cuerpo, se asustó y se fue.

El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición por lo que las autoridades lo declararon como no valorable, es decir que no pudo ser identificado ni se determinó su sexo.

En el lugar también se encontró un pedazo de tela quemado y partes de un cinto.

Este martes el lugar del hallazgo lució solitario y sin vigilancia.

Al caminar por la zona solo se observan matorrales, animales muertos, desechos, llantas, pedazos de ropa y zapatos viejos.

Trabajadores que realizaban algunas reparaciones junto a la carretera dijeron que no vieron, ni escucharon nada.

“Como tenemos toda la semana arreglando aquí unos registros donde se roban los cables y ayer me tocó venir y vi que llegaron muchas patrullas, no supimos que había, habido, pero hasta ahora supe que habían encontrado restos humanos, pero sí estaban aquí cercas donde estamos trabajando”, dijo un trabajador.

Vecinos de la zona también hablaron con reserva y aseguran que no se enteraron de lo que pasó.

“Y ahora del caso este me enteré porque vi muchas unidades, después de lo que cuenta usted tristemente, sí únicamente. Nunca me había sucedido ningún caso hasta ahorita lo que me comenta, hasta ahorita me estoy enterando verdaderamente”, señaló Juan Manuel Torres, vecino de Escobedo.

Estos restos humanos son descubiertos cuatro meses después de que fue hallada sin vida la joven de 18 años Debanhi.

En esta misma carretera que lleva a Nuevo Laredo, Tamaulipas, despareció Debanhi Escobar Bazaldúa posteriormente fue localizada sin vida en el motel Nueva Castilla, el día de ayer frente al motel Nueva Castilla, en este terreno baldío se encontraron los restos de una persona sin vida.

Los restos humanos son analizados en las instalaciones del Servicio Médico Forense de Monterrey para los análisis correspondientes.

Con información de Edgar Martínez.

LLH