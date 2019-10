Hallan en Puebla restos fósiles de un mamut

Un campesino del municipio de General Felipe Ángeles, en Puebla, halló los restos fósiles de un mamut de hace más de 10 mil años.

El hallazgo ocurrió cuando un campesino del lugar intentaba construir un horno junto con su hijo de 13 años de edad.

#Puebla 😮| El #INAH comienza con la extracción de los restos del fósil “Mamut Americanum”, encontrado en la comunidad de San José Buenavista en Felipe Ángeles; serán llevados a la ciudad de Puebla para su restauración

y conservación. 🦴🐾 📹 @abel_cuba pic.twitter.com/905IqJlyjM — Síntesis Puebla (@sintesisweb) October 14, 2019

“Encontramos este la defensa del mastodonte fue lo primero que encontramos después ya empezamos a escarbar para mandar una evidencia clara al INAH para que nos creyeran que era un fósil“. “Nos sentimos muy motivados muy gustosos, mi hijo hasta bailaba de gusto y pues sí nos motivó mucho ahorita, es una impresión”, narró Basílio Honorato.

Padre e hijo, comenzaron a rascar y lo primero que encontraron fueron dos colmillos de más de 2 metros de largo y una mandíbula con molares, después apareció parte del cráneo y la pelvis.

Me dio mucha impresión de que están grandes, así, pues muy grandote así muy largo. Los dientes no he visto nada así de grandes desde hace mucho tiempo”

Paleontólogos del INAH delimitaron la zona y comenzaron con las labores de extracción y aseguran que se trata de una especie que habitó en esta zona de Puebla, hace más de 10 mil años.

“Seguramente el ejemplar, digo estamos aseverando que pudo haber muerto un poco más arriba, en una gran lluvia una vez que el hueso estuvo expuesto, no sé a lo mejor por unos cuantos años ya estaba reseco, vino un alud de agua con lodo y lo revuelca entonces esparce todo el material por la zona, el cráneo es el más pesado ese no digamos no se mueve tanto y se truena una de las defensas, la derecha”, explicó Iván Alarcón, paleontólogo del Centro INAH Puebla.

La mayoría de los pobladores se encuentran sorprendidos antes este hallazgo y esperan que las piezas puedan quedarse en la localidad para hacer un museo de sitio.

Por el momento todas las piezas serán trasladadas al Centro INAH en Puebla para el proceso de limpieza y conservación.

Con información de Antonio Morán.

