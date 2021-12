Hallan muerto a lobo marino en la costa de Oaxaca

Un lobo marino fue encontrado muerto en la playa La Ventanilla, en la costa de Oaxaca

Te recomendamos: Turista muere ahogado en playa de Puerto Escondido

Hasta ahora no se han podido determinar las causas que ocasionaron la muerte de este ejemplar.

El cuerpo del lobo marino fue hallado en una playa despoblada, y de inmediato se dio aviso a las autoridades federales.

“Ya entrando la noche, pues un niño de un hermano mío, caminando por la playa nos dijo que pues había encontrado un animal parecido a una foca. Al parecer ya no traía su mandíbula, la Umar lo estuvo estudiando y nos percatamos que traía una cuerda, más o menos del número ocho muy gruesa”, declaró Gaudencio Escamilla, integrante de la cooperativa Lagarto Real.

Biólogos del Centro Mexicano de la Tortuga revisaron el cuerpo del lobo marino para elaborar un dictamen.

Sin embargo, al hacer la revisión, de la cavidad abdominal, hacia la parte donde iba la cabeza, encontraron una cuerda de pescar que estaba atorada en el estómago, lo que hizo suponer que se había tragado un anzuelo.

No descartan que el anzuelo que se tragó haya influido en la muerte de este ejemplar.

“El animal ya no tenía cabeza ni cola, había evidencia de ataque, pero nosotros creemos que fue un ataque postmortem, no podemos asegurar que fue en vida, vivo, pero entonces sí nosotros nada más lo pudimos ver, pero no pudimos hacerle más”, comentó Martha Farfuch, coordinadora Bienestar Animal Centro Mexicano de la Tortuga.