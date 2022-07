Hallan muerta a Brenda, niña de 4 años desaparecida en Chichiquila, Puebla; tenía signos de abuso sexual

La tarde del pasado lunes 27 de junio, Brenda, una niña de 4 años, presuntamente, fue secuestrada, abusada sexualmente y más tarde privada de la vida en la población de Ocotitlán, en el municipio de Chichiquila, Puebla.

Ese día, la niña se encontraba en su vivienda, acompañada de su abuela y hermanos.

“A lo mejor la niña salió a la calle y a lo mejor ya la estaban esperando la jalaron rápido, en ese momento nosotros no escuchamos nada porque estaba el aguacero, estaba lloviendo, que no vuelva a suceder, lo que nos sucedió a nosotros”, dijo María Montiel, abuela de Brenda.

Después de que los abuelos y padres se percataron de la ausencia de Brenda, pidieron ayuda a vecinos y amigos de la comunidad, quienes pronto emprendieron una búsqueda entre calles, patios y barrancas.

Horas más tarde, el cuerpo de Brenda apareció entre árboles y plantas, a unos 800 metros de su vivienda.

“Un familiar fue a anunciar por la bocina y la gente se juntó, así en menos de media hora se juntó la gente, cuando gritaron que dicen que ya la encontraron a la niña, pues sí sentí un dolor grande, digo que bueno que ya me lo hallaron a la niña, pero yo pensé que la traían con vida, pero alguien gritó y dice la niña ya no tiene vida, de ahí me solté a llorar y ya no supe qué hacer”, destacó la abuela de la menor.