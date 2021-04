Hallan ethanol y fluidos en ropa interior de víctima de Saúl Huerta; distrito donde pensaba reelegirse lo rechaza

Sobre el caso del diputado de Morena Benjamín Saúl Huerta Corona, acusado de abuso sexual, los dictámenes periciales realizados por la Fiscalía General de Justicia capitalina, determinaron que el menor de 15 años que denunció al diputado sí sufrió agresión sexual. El joven tenía etanol en su cuerpo y en su ropa interior se encontraron fluidos, tanto del menor como de otra persona sin determinar.

Además, los estudios psicológicos que se le realizaron concluyen que tiene afectaciones propias de las personas que enfrentaron un delito sexual.

En tanto el Distrito 11, donde el diputado pretendía reelegirse, en Puebla, lo rechaza.

El Distrito Electoral 11, en el suroriente de la capital de Puebla, comprende 451 colonias en las que viven unas 400 mil personas. Es una de las zonas de esa ciudad con mayores contrastes. No solo vive la clase obrera, trabajadora y de bajos recursos económicos, también hay lujosas zonas residenciales. En esa zona electoral pretendía reelegirse el diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, acusado por presunto abuso sexual contra al menos tres menores de edad.

“Fue una vez a mi comunidad a Guadalupe Victoria, Valsequillo, fue a proponer unas cosas, pero pues no, no, no, cumplió. Hay muchas necesidades ahí en la comunidad que pues francamente está muy abandonado de la ciudad”, dijo el señor Abelino Félix de Jesús.

“La mayoría son obreros, asalariados todos, la mayoría es una unidad habitacional popular, él era diputado de esta zona, nunca regresó”, insistió el señor Roberto Santos.

“Imagínate que alguien te represente y que cometa todo este tipo de delitos, no merece un cargo así“, enfatizó Nayeli Torres, ama de casa.