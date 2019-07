Hallan cuerpo de menor ahogado tras caer a río en Veracruz

Después de 60 horas de búsqueda, fue hallado el cuerpo de José Luis Malaga, el menor de 14 años de edad que habría salido a pescar el pasado viernes con sus familiares al río Calzadas, Veracruz.

Buzos y pescadores de Coatzacoalcos participaron por tres días para dar con el paradero del joven.

En la mañana rescatamos el cuerpo y nosotros nos fuimos, además no hemos tenido contacto con él, porque ya pasé por un dolor igual hace doce años con mi muchacho igual, y se lo que se siente”, dijo Francisco Domínguez Jiménez, buzo.

El menor se encontraba con su familia cuando subió a uno de los muros del puente Calzadas y resbaló, al caer al afluente su tío intentó rescatarlo, pero la corriente era muy fuerte.

Desde ese momento familiares se dieron a la tarea de buscarlo, toda vez que la corriente del Calzadas lo arrastró hasta desaparecerlo por completo.

Al rescate éramos cuatro los que vinimos en la lancha (…) no, venimos de aquí pegado al puente uno, vivimos en la colonia Coatza. Venimos ayer y hoy en la mañana que lo encontramos. El cuerpo estaba abajo del chalan pegado, y como ya está inflado, no hay corriente, le vuelvo a repetir no lo desplazaba del casco del chalan”, refirió Francisco Domínguez Jiménez, buzo.