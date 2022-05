Hallan al menos 15 cámaras más tras cateo en motel donde encontraron a Debanhi

Al menos 15 cámaras localizaron los padres de Debanhi Escobar Bazaldúa al interior del motel Nueva Castilla durante dos días de inspecciones, junto con personal de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra Las Mujeres de Nuevo León.

Te recomendamos: ¿Clave en el caso Debanhi?: La habitación 174 del motel Nueva Castilla

Don Mario Escobar dijo que durante las primeras investigaciones al encontrar sin vida a su hija dentro de una cisterna el 21 de abril, solo se habían presentado videos de tres cámaras, es decir, falta analizar el contenido de las otras 12 que podría revelar el recorrido real de su hija.

“Fue un cateo muy minucioso… continuaron nuevamente las diligencias en las cuales bueno o como observaron algunos de ustedes estuvimos contando las cámaras mi esposa y yo este, hay alrededor de 15 cámaras ahí y bueno quería verificar para cuando me pasen la información de los videos pues checarlos todos, sabemos que es mucha información la que deben traer esos videos de los, DVR, ya me aprendí la palabra”, dijo Mario Escobar Salazar, padre de Debanhi.

Peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales buscaron indicios desde la tarde del martes hasta la madrugada de este jueves para sostener la teoría de un accidente.

Mientras que Mario y su esposa, Dolores, buscan comprobar que su hija fue asesinada.

“De que no se cayó, de que es lo que estamos nosotros tratando de demostrar, de que la golpearon, de que la asesinaron y de que la plantaron que eso es lo que me toca a mí demostrar, que no voy a parar hasta seguir demostrando eso”, dijo Mario Escobar Salazar, padre de Debanhi.