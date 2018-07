Hallan 11 muertos de una misma familia en una casa de Nueva Delhi

La Policía investiga el hallazgo de los cuerpos sin vida de once miembros de una misma familia, que fueron encontrados con los ojos vendados y colgados de una viga, en una casa en el norte de Nueva Delhi, informó una fuente oficial.

“Los cuerpos de siete mujeres y cuatro hombres, entre los que había cuatro adolescentes, han sido encontrados”, afirmó un comisario de la Policía de Nueva Delhi, Rajesh Khurana, en declaraciones a los medios recogidas por la agencia local ANI.

Según esa misma fuente, la Policía está investigando el suceso desde “todos los ángulos posibles” y no han descartado ninguna hipótesis.

El suceso tuvo lugar en el barrio de Burari, situado en el norte de la capital india.

Fuentes policiales anónimas citadas por ANI apuntan que todas las víctimas pertenecían a la misma familia y que diez de los cuerpos fueron encontrados con los ojos vendados y colgando de una viga en la casa, mientras que el onceavo cadáver estaba tendido en el suelo.

Un policía escribe notas en la casa donde los cuerpos de once miembros de una familia fueron encontrados muertos en Burari, Nueva Delhi (Reuters)

El jefe del Gobierno de la ciudad de Delhi, Arvind Kejriwal, visitó la zona del suceso.

“He hablado con los vecinos. Me dijeron que la familia no tenía enemistades, y que no son capaces de comprender lo que ha ocurrido. Una investigación policial está en marcha y por el momento es difícil saber lo que ha ocurrido”, dijo a los medios en declaraciones recogidas por el diario Times of India.

Ambulancias esperan llevar los cuerpos de once miembros de una familia que fueron encontrados muertos en su casa en Burari (Reuters)

Según ese periódico indio, en la casa no se han encontrado una nota de suicidio y la Policía está barajando la posibilidad de que se trate de un asesinato.

MUEREN 48 PERSONAS AL CAER UN AUTOBÚS EN UN BARRANCO EN INDIA

También en India, un autobús repleto de pasajeros se salió el domingo de una carretera montañosa y cayó a un barranco en el norte del país, matando al menos a 48 personas, informaron las autoridades.

El autobús cayó a un barranco de 213 metros (700 pies) de profundidad en las faldas del Himalaya, informó el ministro principal del estado de Uttarakhand, Trivendra Rawat. Dijo que alrededor de una decena de heridos ya fueron hospitalizados.

Los rescatistas recuperaron 48 cuerpos de la escena del accidente, informó el policía Manoj Kumar.

Leer más: Mueren 48 personas al caer un autobús en un barranco en India

Con información de EFE

HVI