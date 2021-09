Haitianos en Chiapas crean un sistema de comercio para sobrevivir mientras avanzan hacia EEUU

En Tapachula, Chiapas, la presencia de 45 mil migrantes haitianos desde hace meses ha cambiado la ciudad.

“Lleve para sazonar la carne, por favor me ayuda, estoy vendiendo en la calle”, Julius, migrante haitiano.

Julius, migrante haitiano, lleva tres meses viviendo en Tapachula, esperando que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, le entregue una tarjeta de visitante por razones humanitarias. Para dicho trámite le dieron cita hasta noviembre, sin ese documento no puede solicitar empleo ni salir de esta ciudad chiapaneca.

“Estoy sufriendo, necesito ir ¿A dónde? A un pueblo más allá, donde yo consigo trabajo, aquí no hay nada, yo no puedo robar en la calle, tengo que hacer algo, yo no puedo dormir en la calle, como en la plaza con la familia”, Julius, migrante haitiano.