Presencia de haitianos en Chiapas genera conflicto, disminuye turismo, pero incrementa industria de transportes

Los migrantes haitianos dejaron Tapachula donde muchos de ellos llevaban semanas, meses, viviendo. una estancia que les cambió la vida a los habitantes de Tapachula, que no esconden su molestia.

“Todo el rumbo, para donde usted mire, ve negros; digo, perdón, gente de color. Es obligación de ellos controlar este tipo de cosas. Sin embargo, no hacen nada, todo igual”, insistió Elena Flores, habitante de Tapachula, Chiapas.

Doña Elena Flores vive a tres cuadras de la iglesia de San Agustín, Santo Patrono de Tapachula. Salió a escuchar misa, luego que cientos de haitianos abandonaron la ciudad.

Las puertas de la iglesia permanecieron cerradas durante varias semanas, por la presencia de miles de migrantes que abarrotaron los pasillos de la iglesia y el parque central Miguel Hidalgo, vendiendo todo tipo de artículos sin ninguna medida sanitaria. Los tradicionales restaurantes de los portales, estuvieron vacíos y disminuyeron sus mesas.

“Los últimos dos meses, la verdad hemos tenido ventas bajas. Por la migración, no es por discriminar, pero sería por los haitianos en específico, ha venido muchos clientes a quejarse de que por mucha aglomeración y por la situación que pasamos del COVID, no quieren venir a consumir”, insistió Yaneli Rodas, encargada de Restaurante Regina.

En los hoteles también se redujo la presencia de turistas.

“Ya la gente de Guatemala no quiere venir por lo mismo de la migración, es gente inofensiva, no hacen daño a nadie; lo único, como no portan cubre bocas. Se amotinan en las calles. Nos está afectando terriblemente a todos en el centro”, afirmó Martha Moisés, empresaria hotelera de Tapachula.