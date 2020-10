Habría confinamientos regionales si hay rebrote de COVID-19: López-Gatell

El subsecretario de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, informó que en caso de presentarse un rebrote de COVID-19 en México se consideraría aplicar confinamientos regionales.

Te recomendamos: México firma acuerdo para obtener 116 millones de vacunas contra COVID-19

“Esperamos que no, ojalá que no sea necesario en la medida en que no haya un rebrote o que si llega a haber un rebrote este se dé de manera parcial, de manera fragmentada en algunas entidades y en otras no, lo deseable es que no ocurra en ninguna, pero si ocurriera pensaríamos primero en esquemas (de confinamiento) localizados, regionalizados”, dijo López-Gatell en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En esencia el uso del semáforo de riesgo COVID que empezó a funcionar desde el 1 de junio es precisamente eso, es un mecanismo para estimar el riesgo que presentan las personas de tener infección por el virus SAR-COV-2, el riesgo de que haya propagaciones locales o regionales de la epidemia y la orientación a las autoridades sanitarias estatales, es decir, los gobernadores, la gobernadora de Sonora, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México sobre cuáles son las condiciones que se presentan y cuáles son las medidas de reducción de riesgos que se deben implantar”, añadió.