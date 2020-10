Habrá reparación del daño y memorial para víctimas del Rébsamen, anuncia Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la Fiscalía capitalina impugnará, junto con padres de familia, la sentencia contra la dueña del Colegio Rébsamen, Mónica García Villegas, además de que habrá reparación integral del daño para las víctimas y un memorial.

“A mí me parece fundamental que haya habido la sanción, falta más, estamos en un programa, de acuerdo con la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, de reparación integral del daño a los padres y madres de familia, la sanción todavía no queda solamente en la dueña de la escuela y ya también habrá un momento para anunciarlo, estamos en coordinación con padres y madres de familia para que, como siempre, sea conjunto, se va a hacer un memorial también y estamos acordando con ellos cómo va a ser, entonces, ya lo anunciaremos en su momento”, indicó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Durante la visita de obra en el Río Magdalena, detalló que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y familiares impugnarán la sentencia.

“Entiendo que el juez da 31 años, y lo que ha hecho la Fiscalía, y he estado yo, sigo en contacto con los padres y madres de familia, es responder a la demanda de padres y madres de familia, ¿no?, entonces, ellos solicitaron que se impugnara para que se recuperara el castigo original que estaba planteado y, pues lo va a hacer la Fiscalía por solidaridad y apoyo a las víctimas”, refirió Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En otro tema, señaló que se está valorando que en la ciudad permanezcan cerrados los panteones los próximos 1 y 2 de noviembre, en el marco de la conmemoración del Día de Muertos.

“Tiene que haber una instrucción única del Gobierno, no podemos dejarlo a cada alcaldía, ha habido ya varias reuniones con los alcaldes y alcaldesas y lo vamos a anunciar ya la próxima semana, sabemos lo que significa en términos de la cultura el 1 y 2 de noviembre, lo que significa ir a celebrar a nuestros muertos a los panteones, pero al mismo tiempo, pues estamos en la pandemia y no queremos tampoco que a partir de las fiestas que se generen, haya brotes de contagios, la pandemia sigue, tenemos que seguirnos cuidando, no es momento todavía de grandes fiestas”, destacó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.