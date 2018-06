Habrá juzgados abiertos el 1 de julio, ante cualquier situación que se requiera: SCJN

El próximo primero de julio, día de elecciones, el Poder Judicial de la Federación mantendrá abiertos los juzgados de Distrito para atender cualquier contingencia que se presente durante la jornada electoral.

Durante la ceremonia de toma de protesta de 10 jueces de distrito, el ministro José Fernando Franco González-Salas dijo que nuestro país enfrenta una etapa marcada por la violencia, inseguridad, corrupción e impunidad crecientes que ponen en riesgo al Estado de derecho y a sus instituciones.

No puede y no debe perder de vista que nuestro país enfrenta una etapa ya larga, marcada por violencia e inseguridad crecientes, fundamentalmente producida por un crimen organizado cada vez más extendido que hoy rebasa nuestras fronteras y que no ha podido ser controlado, fenómenos a los cuales se suman otros como son la creciente corrupción e impunidad. Y, desafortunadamente, también hay que tener presente la realidad económica-social de un pueblo con lacerantes niveles de desigualdad. Todos ellos, fenómenos que retan y ponen en riego al Estado de derecho y a sus instituciones”, destacó José Fernando Franco González-Salas, ministro de la SCJN.