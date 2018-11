Habrá justicia frente a los excesos de policías en San Juanico asegura Amieva

Habrá justicia frente a los excesos cometidos por los policías capitalinos en los hechos registrados en San Juanico, Estado de México, aseguró el jefe de Gobierno capitalino, José Ramón Amieva.

Amieva informó que los 14 policías, presuntos responsables ya identificados, no podrán evadirse de la justicia.

Lo que me reportan es que están a disposición de los mandos, en seguridad pública. La Fiscalía del Estado de México y la Procuraduría de Justicia no han determinado ninguna acción todavía de separación, estamos en proceso de investigación, no queremos que se sancione absolutamente a nadie sin ningún motivo, pero tampoco vamos a permitir la impunidad”, aseguró José Ramón Amieva, jefe de Gobierno de la CDMX.