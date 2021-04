¿Habrá Doble Hoy No Circula el miércoles 28 de abril en el Valle de México?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer, en el informe de las 18:00 horas, que se determinó suspender el programa Doble Hoy No Circula, por lo que, el miércoles 28 de abril, podrán circular en el Valle de México todos los vehículos que no cuenten con alguna restricción por la terminación de su placa y por su holograma de verificación.

Es así que los únicos automotores que no podrán circular, en un horario de 5:00 a 22:00 horas, son los siguientes.

Vehículos con terminación de placa 3 y 4 (hologramas 1 y 2)

Están exentos de la restricción los vehículos, con terminación de placa 3 y 4, pero con hologramas 00 y 0.

¿Por qué se suspendió el Doble Hoy No Circula?

La decisión se adoptó porque a lo largo del día no se registraron concentraciones horarias de ozono mayores a 154 ppb.

“La actualización de los modelos para el pronóstico de mañana muestran mayor intensidad del viento y el sistema anticiclónico se alejará de la ZMVM, ambos factores son favorables para la dispersión del ozono y sus precursores”, informó la CAMe.

A continuación detalló que aún se esperan concentraciones de mala calidad del aire de contaminante y una baja probabilidad de alcanzar muy mala calidad del aire, por lo que se hizo un llamado a la población a reducir lo más posible la movilidad y el uso de vehículos contaminantes.

Se recomienda:

Evitar el uso del automóvil.

Facilitar y continuar el trabajo a distancia para reducir viajes.

Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

Recargar gasolina después de las 18:00 horas y no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.