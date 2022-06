Tras suspenderse la Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono ¿Habrá Doble Hoy No Circula el jueves 9 de junio en el Valle de México?

El programa Hoy No Circula se normaliza como lo estipula la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), los vehículos que no circularán el jueves 9 de junio de 2022 son los siguientes:

Vehículos con engomado color verde, con holograma 1 y 2.

Con placas de terminación 1 y 2.

Recuerda, el programa #HoyNoCircula para el día de mañana, aplica para los vehículos con holograma 1 y 2, engomado verde y terminación de placas 1 y 2. pic.twitter.com/8a0GrF6seY — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 9, 2022

¿Cuáles son los vehículos que sí circulan?

Sí circulan el 9 de junio los vehículos con hologramas 0 y 00.

Aquellos que sean eléctricos e híbridos.

Vehículos manejados por personal de salud y aquellos con placas de discapacitado.

Los automovilistas que no respeten el Hoy No Circula podrán ser acreedores de multas que van de los mil 924 pesos a los 2 mil 886 pesos.

Por medio de su más reciente informe, dado a conocer a las 15:00 horas, la CAMe resaltó que se registran concentraciones menores a 155ppb y un pronóstico meteorológico y de calidad del aire favorable para el día de mañana, por lo que no es necesario mantener las restricciones impuestas para este miércoles.

🗒️#ComunicadoCAMe |

Se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y sus medidas a partir de las 15:00 horas.

Ver más en https://t.co/St2jRajNLy pic.twitter.com/WGv25U88uk — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 8, 2022

“Datos del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Ciudad de México, informa que en lo que va del día, prevaleció estabilidad atmosférica ligera a moderada, radiación solar intermitente y un campo de viento con velocidad ligera. Esta combinación de factores, junto con la nubosidad, dieron lugar a estancamiento ligero a moderado de ozono, cuyo valor más alto se presentó a las 14 horas con 114 ppb en la estación Tlalnepantla, en el noroeste de la ZMVM. Se prevé en las próximas horas incremento progresivo de la nubosidad con probabilidad de chubascos y lluvias moderadas a fuertes que podrán acompañarse de rachas fuertes de viento y actividad eléctrica”, se lee en un fragmento del informe.

