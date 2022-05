¿Habrá Doble Hoy No Circula el jueves 5 de mayo?

En los últimos días, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantuvo la contingencia ambiental en el Valle de México por las altas concentraciones por ozono y los automovilistas se preguntan si ¿habría Doble Hoy No Circula el jueves 5 de mayo?

N+ te recomienda: Autoridades analizarán niveles de contaminación en playas de Ensenada

La medida del Doble Hoy No Circula se realiza para reducir la generación de contaminantes.

Según las restricciones del programa Hoy No Circula, entre las 5:00 y las 22:00 horas del jueves no podrán circular vehículos de uso particular, de carga y taxis con hologramas de verificación 1 y 2 con engomado Verde y que la terminación de sus placas sea 1 y 2.

Sin embargo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se suspende la contingencia ambiental que decretó la tarde del lunes.Quedó suspendida a partir de las 20 horas de hoy.

Esto gracias a la dispersión de contaminantes, principalmente de ozono.

Programa Hoy No Circula se aplicará con normalidad

El programa Hoy No Circula se aplicará con normalidad el jueves 5 de mayo.

Durante dos días de contingencia, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México dio a conocer que han sancionado a mil 133 conductores por no respetar el Doble Hoy No Circula.

El martes fueron 654 automovilistas multados y el miércoles hasta las 13:00 horas se aplicaron 479 sanciones, de las que 319 fueron por circular en día u horario prohibido, 118 por falta de verificación vehicular, y 42 por emisión ostensible de gases contaminantes.

La multa por circular en día restringido es de mil 924.40 pesos.

Con información de N+

HVI