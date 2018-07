Habrá consulta sobre la Reforma Educativa: Esteban Moctezuma

Tras reunirse por horas con Andrés Manuel López Obrador, quienes ocuparán carteras en el gabinete dieron avances.

Esteban Moctezuma Afirmó que realizarán una consulta con maestros de todos los signos sindicales SNTE Y CNTE, padres de familia, expertos, y Sociedad civil para recabar propuestas para el nuevo plan educativo.

Se buscará reformar la ley del servicio profesional docente, las evaluaciones a los maestros continuarán, tendrán un carácter regional y no estarán vinculados con derechos laborales.

Sobre la reforma educativa toda se va a derogar cuando surja una nueva ley, cuando surja un nuevo marco jurídico, cuando surja un nuevo plan. Hay muchas prácticas muy valiosas que no son exclusivas de la Reforma y que obviamente no van a dejar de existir, como la evaluación. Las evaluaciones tendrán que considerar situaciones regionales”, dijo Esteban Moctezuma.

Javier Jiménez Espriu señaló que no habrá marcha atrás a la reforma energética.

No habrá modificación en sus términos, pero si se revisarán con todo cuidado los contratos existentes para que aquellos que están funcionado bien y son correctos y convenientes sean cumplidos y se supervisará su cumplimiento a detalle y los que no, se revisarán. No habrá una suspensión de ninguna manera de los contratos y todo aquello que se haga será absolutamente ajustado a derecho”, indicó.