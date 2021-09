Habrá 30 mil estudiantes de especialidades médicas para 2022: AMLO

Al supervisar el avance de la obra del Hospital General de Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el próximo año se incorporarán 10 mil estudiantes más de especialidades médicas para abatir el déficit de atención a la salud.

Te recomendamos: Alfonso Durazo, gobernador electo de Sonora, da positivo a COVID-19

Acompañado por la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, el secretario de Salud, Jorge Alcocer y el director del Insabi, Juan Ferrer, así como funcionarios locales, el presidente de la República, dijo que su gobierno garantiza el acceso a la salud pública con infraestructura hospitalaria, médicos y medicamentos para todos los mexicanos.

“Vamos a seguir impulsando todo lo que tiene que ver con el derecho a la salud, vamos a que no falte la infraestructura, que no falten los médicos, que no falten los medicamentos, en eso también hemos avanzado, nos ha costado muchísimo porque tuvimos que enfrentar a una mafia que era la que vendía los medicamentos, hacían su agosto, bien protegida por políticos corruptos, se compraban alrededor de 100 mil millones de pesos a solo 10 empresas, ni siquiera farmacéuticas sino 10 empresas intermediarias con buenas agarraderas, con buenas influencias, 100 mil millones de pesos al año y no había medicamentos en los centros de salud, en los hospitales, estaban tan protegidos que en México a diferencia de otros países no se podía comprar medicamentos en el extranjero, era un monopolio bastante bien protegido, tuvimos que modificar leyes para poder comprar medicinas en el extranjero, ahora ya se llevó a cabo esa compra con la participación de la ONU vamos a tener abasto de medicamentos suficientes y estamos ahorrando, y esto nos permite el poder garantizar que la atención médica en el país y los medicamentos se entreguen, se ofrezcan de manera gratuita”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Y con ello cumplir con el artículo cuarto constitucional de garantizar el derecho a la salud pública, sin que su gobierno se oponga a la salud privada, aclaró.

“No oponernos a que haya médicos privados, hospitales privados, no nos podemos oponer a eso, como también no nos podemos oponer a la educación privada, el que tiene para pagar una escuela privada, el que tiene para pagar colegiatura lo puede hacer, está en su derecho, pero el gobierno está obligado a garantizar la salud y la educación pública de calidad de manera universal, ese es un distinto de este nuevo gobierno, el que no se cobre por la atención médica, que no solo no se cobre por la consulta, no se cobre por los análisis, no se cobre por intervenciones quirúrgicas, que no se cobren los medicamentos, garantizar el derecho a la salud y nos va a alcanzar si no se permite la corrupción”, explicó el presidente.