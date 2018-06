Detención de exfiscal, un gran triunfo de la justicia veracruzana: Yunes

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, se pronunció sobre la detención del exfiscal del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, durante la administración del exgobernador Javier Duarte de Ochoa.

Su detención ocurrió la tarde del domingo en la Ciudad de México, por el delito de desaparición forzada.

“La detención del exfiscal de Javier Duarte es un gran triunfo de la justicia veracruzana, al rendir protesta como gobernador del estado me comprometí a que no habría perdón, ni impunidad, ni olvido y he cumplido con mi palabra. El daño causado a Veracruz no fue sólo patrimonial, económico, sino que también fue un gravísimo daño a los principios y derechos más elementales, en particular el respeto a la vida de las personas”, indicó Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz.

El exfiscal de Veracruz, ingresó la madrugada de este lunes al Centro de Reinserción Social de Pacho Viejo, en Coatepec.

Se le acusa de ordenar, ocultar y alterar el hallazgo de 13 cuerpos localizados el 19 de enero de 2016 en La Barranca de La Aurora, municipio de Emiliano Zapata, Veracruz.

Ese día fueron localizados restos de al menos 19 personas, sin embargo, dio la instrucción de únicamente reportar el hallazgo de 6 cuerpos.

“Se aliaron con la delincuencia organizada a cambio de millones y metieron a Veracruz en el mapa rojo de la República. Su alianza llegó al extremo de desaparecer jóvenes para ponerlos en manos de delincuentes que acabaron con su vida y desaparecieron sus cuerpos, cientos de desaparecidos y miles de familiares en su búsqueda dan cada día testimonio de esta historia de terror que Veracruz no merecía vivir”, señaló Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz.

Miguel Ángel Yunes dijo que los cinco millones de pesos que el gobierno de Veracruz había ofrecido como recompensa para la captura del exfiscal serán destinados a la Comisión local de búsqueda de desaparecidos.

Señaló que iniciaron los trámites legales en materia consular para permitir que el exgobernador Javier Duarte de Ochoa sea juzgado también por desaparición forzada.

“Se denomina excepción al principio de especialidad, para que se amplíen los delitos por los cuales pueda ser juzgado Duarte en México, y se incorpore y se sume el de desaparición forzada de personas”, explicó Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz.

La Fiscalía General del estado ha logrado la vinculación a proceso por el delito de desaparición forzada de personas, en contra de 7 altos mandos de la administración del exgobernador Javier Duarte.

Con información de Pedro Moraleas Luis.

