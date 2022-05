Habitantes de Zacatecas evitan salir de noche ante el incremento de inseguridad

En Zacatecas, se ha informado del hallazgo de cuerpos abandonados, calcinados, desmembrados, en bolsas, en cobijas y la explicación, dicen, es la disputa de dos grupos criminales por el control de las rutas.

Esta mañana fue encontrado el cuerpo semicalcinado de un hombre en un camino de terracería en la entrada principal de la colonia CTM, en la capital de Zacatecas. Policías municipales fueron los primeros en llegar a la zona, alertados por los vecinos.

En los últimos seis días han aparecido cuerpos sin vida en la capital de Zacatecas y Fresnillo. El viernes pasado aparecieron 8, dos de ellos en el fraccionamiento Colinas del Padre, en la ciudad de Zacatecas, y otros dos en el Pardillo II, en Fresnillo, estos últimos eran dos jóvenes reportados como desaparecidos.

El sábado en la calle Sierra de Mazamitla, en la segunda sección de Colinas del Padres, fueron localizados restos humanos envueltos en una cobija y en Fresnillo fue encontrada otra víctima. El domingo aparecieron dos cuerpos más abandonados en la cuarta sección de colinas del padre.

El lunes en la colonia Díaz Ordaz, en la capital zacatecana, fueron localizadas bolsas de plástico y hieleras con restos de por lo menos cuatro personas.

Otros dos cadáveres fueron descubiertos en dos distintos puntos de la carretera federal 23, en Fresnillo.

El secretario de Seguridad Pública de Zacatecas fue interrogado sobre los mensajes dejados junto a las víctimas.

“Las mantas que ustedes hablan, las mantas que ustedes comentan realmente no es una actitud de preocuparse tanto, porque repito eso es simplemente una información que ellos hacen tratando en su momento de hacerse partícipes y dueños de un lugar que realmente no, no es”, refirió Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública.