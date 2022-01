Habitantes de Xochimilco se resisten a vacunarse contra COVID

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México registra en su base de datos de contagios activos a nivel colonia, que en pueblos originarios de Milpa Alta, Álvaro Obregón, Tláhuac y Xochimilco se concentra la mayor cantidad de contagios activos. Para los habitantes, el comercio informal y las fiestas patronales propician el contagio.

Gregoria Mendoza es habitante del pueblo de San Gregorio Atlapulco, en la alcaldía Xochimilco. Ella es sobreviviente de tres contagios por COVID-19, junto a su hermana y su hija.

A diferencia de los primeros dos contagios que tuvo este último, dice, lo vivió con más intensidad. No solo ella, también sus vecinos.

“Hemos tenido aquí en Sam Gregorio familias completas contagiadas. San Gregorio es muy arraigado de que sí una familia se enferma, no la dejan sola, dicen yo me arriesgo, pero voy a ver a mi familia, porque es mi familia es mi mamá y es mi papá y no los voy a dejar”, enfatizó Gregoria Mendoza, habitante de San Gregorio y secretaria de la comisaría ejidal en Xochimilco.

Gregoria considera que es difícil hacer autoconfinamiento cuando la mayoría de habitantes del pueblo tienen que salir a trabajar, algunos en el comercio informal de las ferias patronales, donde casi cada ocho días se celebra un santo.

También es constante la actividad en mercados públicos.

En la zona chinampera también hay contagios, pero por otras razones, José de 27 años ha decidido no vacunarse, a pesar de convivir con otros campesinos y de vivir en un pequeño cuarto con su pareja y dos hijos.

“Mis hijos no, ni yo tampoco. ¿Por qué no te has vacunado tú? Yo no creo en eso, yo no creo en la pandemia”, concluyó el campesino José.