Habitantes de San Miguel Totolapan viven con temor, piden al Ejército y Guardia Nacional no se retiren

Este domingo, la comunidad de San Miguel Totolapan, de casi 25 mil pobladores, ubicada en la región de Tierra Caliente, a 266 kilómetros de Chilpancingo, capital de Guerrero, estuvo vacía. Pocos habitantes salieron a las calles. Fueron contados los negocios que abrieron sus cortinas, la mayoría estuvo cerrada.

N+ te recomienda ¿Presencia de militares es la solución para combatir la violencia en Totolapan?

El pasado 5 de octubre hombres armados asesinaron a Conrado Mendoza, presidente municipal, a su padre, Juan Mendoza y a 18 personas más. Antes de la masacre, a misa de 9 de la mañana acudían más de 100 personas, hoy sólo asistieron menos de 50, la otra mitad no lo hizo, según los feligreses, por miedo a que se repita una balacera. Reconocen que perdieron su paz y su tranquilidad.

“Ya todo se fue abajo, todo. Antes, cuando había un velorio, la gente se iba hasta la una, dos de la mañana de acompañar y tranquilo, pero ahora, en lugar de que tengamos ganas de salir, tenemos miedo por lo que está pasando y así, pues no. La gente ya no transita mucho, por eso le pusieron el pueblo fantasma”, señaló Maurelio Manzanares, habitante San Miguel Totolapan.

Francisco Valente tiene 68 años de edad, los mismos de vivir en San Miguel Totolapan. Durante todos estos años nunca había pasado algo así.

El miércoles 5 de octubre, a la una y veinte de la tarde, se dirigía al Palacio Municipal a realizar unos trámites… Antes de llegar escuchó las ráfagas de bala que impactaron en la alcaldía. Como pudo, regresó a su casa en la bicicleta que utiliza desde hace varios años como su único transporte.

Desde esa noche Francisco no ha podido dormir tranquilo.

En la plaza central, frente a la iglesia y a un costado de Palacio Municipal, el negocio de pancita que se instala cada domingo volvió a colocarse. En esta ocasión la mayoría de sus clientes no fueron los habitantes del pueblo, sino los militares y los policías de la Guardia Nacional que custodian la comunidad.

Las demás establecimientos de comida estuvieron vacíos, los alimentos se les quedaron. Muy pocos salieron a comprar comida para desayunar.

Las pocas personas que salieron a las calles fueron adultos mayores y lo hicieron por necesidad. Casi no había jóvenes y los únicos que se veían, recorrieron la zona en motocicleta.

El mercado “16 de septiembre” y el tianguis del lugar también estuvieron desolados, no registraron muchos clientes.

“Antes había alegría, le digo estábamos en plena fiesta del patrón San Miguel, a partir de ese día ya no hubo fiesta, la gente se asustó, ya no quería ni trabajar, salir, los negocios cerraron como dos días y después poco a poco empezaron a abrir, este sábado ya hubo más comercio aquí en la plaza, pero el otro sábado no hubo nada, no hubo nadie”, agregó el señor Abraham Chávez.