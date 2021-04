Habitantes de Aguililla, Michoacán, exigen en pliego petitorio se les garantice el libre tránsito

En la Tierra Caliente, en Aguililla, Michoacán, lo que reparan un día las autoridades lo destruyen los grupos criminales en unas horas. Los habitantes de la cabecera municipal, desesperados, exigieron este miércoles en un pliego petitorio a autoridades estatales y federales, que se les garantice el libre tránsito.

El lunes pasado, el gobierno estatal habilitó los 80 kilómetros de la vía, pero horas después los cárteles michoacanos zanjaron de nueva cuenta tramos del camino.

“Esa es nuestra historia y ya son años, bloqueos de una y otra manera, de una y otra naturaleza, por horas, por días a veces. Es un juego del gato y al ratón, lo más irónico es que ya no sabemos quién es quién, porque ya no sabemos quién acecha a quién”, señaló Gilberto Vergara, párroco de Aguililla, Michoacán.

En el día, la Policía estatal rehabilita la carretera pero durante la noche los grupos de la delincuencia organizada operan para hacer las zanjas y mantener asediados a los habitantes de la zona.

Comunidades como “El Limoncito” y “El Aguaje” están vacías los negocios han cerrado, las casas están abandonadas y muchas de ellas han sido utilizadas como trincheras, por eso algunas construcciones están totalmente perforadas.

Lo mismo pasa con las capillas y las paradas de autobuses, los criminales las convirtieron en su parapetos y están parcialmente destruidas. En los caminos se observan vehículos calcinados y pintas del Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos y así, entre zanjas y enfrentamientos, los habitantes de Aguililla se han quedado aislados, incomunicados.

“Cuando tienes un animal por el cuello y lo aprietas, al final solo quedan dos opciones, dejarse matar o con las pocas fuerzas que tienes echarse encima del agresor, echarse encima, nosotros no les estamos declarando la guerra a nadie, no estamos peleando contra nadie, no es nuestra guerra, pero sí es nuestra vida la que depende de ello”, enfatizó el párroco Gilberto.

“Mesa de diálogo de los sectores sociales, la Iglesia Católica y el gobierno municipal de Aguililla, Michoacán, pliego petitorio al gobierno federal y al gobierno del estado”.