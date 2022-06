Habitantes de Nuevo León protestan con ‘cacerolazo’ para exigir agua

Para exigir agua, ciudadanos de Nuevo León se reunieron frente a Palacio de Gobierno la tarde de este jueves protestando con cacerolas.

N+ te recomienda: Crisis de agua en Nuevo León provoca problemas de insalubridad en las escuelas

La idea fue de por lo menos 20 colectivos de activistas que decidieron hacer ruido con los utensilios de cocina para reclamar un derecho esencial que el Estado les está limitando.

“Estamos ya desesperados porque, primero nos prometieron que iba a ser un día el que nos iban a quitar el agua, ok dijimos está bien, no muy fácil lo aceptamos, pero dijimos bueno está bien, pero después al otro día ya no hubo agua y es más hasta ahorita tenemos, yo vivo aquí en el centro de Nuevo León, no se ha aparecido ni una gota de agua, en la llave”, dijo Yolanda.

“Va a afectar hasta la salud y está afectando la salud, no es posible que todos los días te despiertes a las 4 de la mañana para poder tomar poquito de agua que nomas te va a servir para el baño eh, nada más, lo que es limpiar algo pues no tanto, no tanto, entonces la verdad sí está mucho muy grave el problema del agua”, comentó el señor José Alfredo Rodríguez.