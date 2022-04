Habitantes de Fresnillo perciben a grupos criminales cada vez más cerca, afirman que asesinatos quedan impunes

El municipio de Fresnillo vive desde hace tiempo una crisis de violencia. En la encuesta de percepción del INEGI aparece como la ciudad que sus habitantes consideran más insegura en todo el país. Ellos mismos sostienen que la violencia de los grupos criminales está cada vez más cerca de sus espacios cotidianos.

Cada vez con mayor frecuencia, habitantes de Fresnillo aseguran que no conocen a alguien que no hay sido víctima del crimen organizado.

“La historia de mi familia es muy triste, he perdido hermanos, primos, mi esposo, desgraciadamente todos ellos de balazos“, refirió Clemencia, habitante de Fresnillo.

Clemencia cuenta que durante los últimos 11 años, cuatro de sus hermanos fueron asesinados y uno más permanece desaparecido. su esposo también fue baleado, dice, luego de que se negara a pagar derecho de piso, sostiene también que a todos los torturaron.

La más reciente encuesta del INEGI sobre percepción de inseguridad en las ciudades coloca a Fresnillo como la número uno en todo el país, al señalar que el 96.8% de la población de este municipio siente miedo de vivir en este lugar.

A Norma le tocó ver cómo frente a su casa mataron a su sobrino.

El joven era padre de un menor, que visita frecuentemente sus restos en el cementerio resurrección de Fresnillo.

“Su hijo le llora, vienen aquí, vamos al panteón, no se quiere venir. Es muy triste porque dejan a mucha familia sola, a hijos sin padre”, refirió Norma.

De los tres panteones que tiene el municipio, el más nuevo fue remodelado en 2020. A menos de un año de su reinauguración ya está a la mitad de su capacidad.

Son tantas las víctimas en la región, que integrantes de la sociedad civil se han organizado en un centro de desarrollo regional para atender a víctimas colaterales del crimen organizado.

“Hay familias desintegradas que han resultado víctimas de esta situación, hay muchas mujeres solas, mujeres viudas, niños sin papá, sin mamá, sabemos que no es fácil cuando no hay ni siquiera oportunidades laborales”, comentó Clara Gallegos, del Centro de Desarrollo Regional en Fresnillo.

Ahí se les imparten talleres, terapia psicológica, y actividades para facilitarles la reincorporación a la vida cotidiana pese al impacto emocional que provoca la muerte de un familiar en un hecho violento, como le ocurrió a Nadia con su hija.

“Nada más me dijeron para consolarme dele gracias a dios que su hija no sufrió, le dieron un balazo en su barbilla. Quisiera justicia para muchas familias, porque no nomas es mi hija, o mi sobrina, ni su amiga, son muchas madres, hijas, esposas, que están pasando lo mismo que yo”, concluyó Nadia.