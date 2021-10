Habitantes en Veracruz derriban drones de la policía porque ‘dispersan el covid-19’

Pobladores de Soledad Atzompa en la Sierra de Zongolica, Veracruz, derribaron dos drones que sobrevolaban la zona, porque según los inconformes estaban dispersando el covid-19.

Los habitantes de Soledad Atzompa causaron destrozos a 4 unidades adscritas a una brigada de la Comisión Estatal de Búsqueda de Desaparecidos que realizaba trabajos de inspección en la zona.

Enardecidos destrozaron dos patrullas de la Policía Estatal y Fuerza Civil y dos camionetas de la Comisión estatal de Búsqueda.

Los habitantes de Soledad Atzompa aseguran que cuando los drones no sobrevuelan por las noches, los contagios de Covid-19 disminuyen.

Ante esta situación solicitaron información a las autoridades municipales, pero no les dieron ninguna respuesta.

El personal de la Comisión Estatal de Búsqueda fue retenido por los pobladores durante varias horas por lo que fue necesaria la intervención de la Guardia Nacional y un helicóptero sobrevoló la zona.

En un comunicado, la Secretaria de Seguridad Publica de Veracruz reconoció que el dron forma parte de la corporación y que los sobrevuelos molestó a los pobladores con quienes luego de los hechos entablaron un dialogo para lograr un acuerdo.

“Dijeron hay un malentendido queremos que se aclare que no haya responsabilidades por los daños que se hicieron, dije no, no hay problema aclaramos es nuestra intención vamos a tranquilizarnos todos y entonces se hizo una minuta, se tiene que avisar en este caso también fue un acuerdo a ver, hay que avisar porque vuelan un dron”, dijo Cuitláhuac Garcia Jimenez, Gobernador del Estado.