Habitantes de Santiago Textitlán mantendrán a funcionarios retenidos hasta que haya diálogo

Este jueves se cumplieron 48 horas de la retención de más de 40 funcionarios y elementos policiacos por parte de pobladores de Santiago Textitlán, comunidad de la Sierra Sur de Oaxaca.

Este jueves, pobladores de Textitlán y de Río Santiago difundieron un video a través de redes sociales en el que exigen a las autoridades atender sus demandas para no radicalizar sus acciones.

“Como usted verá, aquí se encuentra retenida la Policía Estatal, Guardia Nacional y ahorita ya estamos cansados, hasta ahorita no se les ha tocado a ellos, tienen todos sus armamentos, no hemos actuado con ellos, pero sí exigimos señor gobernador que usted esté aquí, inmediatamente, porque no queremos más muertos porque hay dos muertos”, aseveró un Poblador de Santiago Textitlán.