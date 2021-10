Habitantes de San Andrés Jaltenco, Edomex, queman varias patrullas

Habitantes de San Andrés Jaltenco, en el Estado de México, quemaron 9 vehículos, entre ellos, 2 patrullas, 4 moto patrullas y 3 vehículos particulares.

A otras 3 patrullas les rompieron los cristales y parabrisas, y dañaron las puertas de la Comisaría General de Seguridad Pública de Jaltenco.

Los vecinos aseguran que la agresión ocurrió debido a los constantes abusos y extorsiones por parte de los policías municipales.

Otros pobladores dieron testimonio de otros supuestos abusos que han cometido los policías municipales de Jaltenco.

“Algunas personas del crimen organizado de aquí, me fueron a levantar a mi negocio y yo pedí auxilio con la policía, y la policía me agarró y me entregó a ellos mismos”, dijo Alberto, vecino de Jaltenco, Estado de México.