Habitantes de Iztapalapa llaman a la calle 57 como ‘Callejón del COVID’

Hasta hace algunos meses a este callejón, ubicado en el barrio San Pedro, Iztapalapa, se le conocía como el 57, hoy, algunos sus habitantes comienzan a llamarle “El Callejón del Covid”.

En menos de tres meses, en un perímetro de 350 metros han muerto cerca de 45 personas, aunque no todos, aseguran, han sido por COVID- 19.

Guillermo Campos tiene 40 años viviendo en este lugar y en los 90 últimos días han muerto 6 de sus familiares, el último de ellos, apenas la madrugada de este miércoles.

Aproximadamente llevamos cinco familiares muertos directos, entre tíos y primos que han fallecido ahorita por la enfermedad. Inclusive ayer nos dieron la mala noticia de un familiar de nosotros que falleció en el transcurso de la madrugada y es la hora en que todavía no entregan el cadáver y estamos esperando que nos avisen de la cremación”, dijo el señor Campos.

La familia Vázquez vive en este callejón desde hace 45 años.

Desde finales de abril han vivido en la angustia. Primero se les murió un familiar y después, dos personas más se contagiaron de COVID-19.

Aquí dentro de la casa tenemos dos pacientes que afortunadamente ya lograron salir de esta enfermedad, ya no se encuentran ahorita con oxígeno, más sin en cambio, aun todavía están aislados. Se cumple, yo creo que su aislamiento el 5 o 6 de junio aproximadamente. Sin duda, mucho miedo, señora. Bastante, bastante miedo, porque es una enfermedad bastante grave, bastante delicada en el cual se vieron afectados ellos y una situación muy fea”.

A pesar de esta situación, muchos habitantes del callejón 57 siguen saliendo de casa como si fuera un día normal.

Los murales que adornan la fachada de las casas, se han ensombrecido por las cruces o moños negros que colocaron en los diferentes domicilios. En algunos de ellos incluso, se pueden observar hasta dos moños juntos.

José Luis Neri, todos los días sale en su motocicleta a realizar diversos mandados, asegura no usar cubrebocas porque simplemente no está seguro de la pandemia.

No sé, no sé con qué fin podría ser, pero realmente sea así como lo están manejando, yo pienso que si existe esto ¿no?, pero no así como lo están manejando que sea tan mortal, pero vemos que en este callejón ya habido muchas personas muertas. Pues sí, pero te digo ya es gente adulta, que es hipertensa, que tiene diabetes, cosas así por el estilo”, refirió.