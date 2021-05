Habitantes de Ixtapaluca, Estado de México, continúan recuperándose de las inundaciones

Hace 42 años que Don Gregorio migró de Guerrero a la Ciudad de México.

A pesar de los obstáculos, Don Gregorio logró construir, a lo largo de casi cuatro décadas, un patrimonio en Ixtapaluca, Estado de México.

La casa donde hoy vive con su esposa, algunos de sus hijos y 11 nietos, pero mucho de ello se arruinó el miércoles pasado con las inundaciones que afectaron a su municipio.

El caso de Don Gregorio y su familia no es un caso aislado, de acuerdo con autoridades unas 320 viviendas en Ixtapaluca resultaron afectadas.

Pero este sábado las cosas poco a poco comenzaron a retornar a la normalidad.

Con las calles finalmente secas ya funcionan los comercios, el transporte y los servicios.

Autoridades han prometido que, tras un censo de daños, se apoyará a los damnificados para que puedan recuperar parte de lo perdido. Mientras eso sucede, las familias de Ixtapaluca tratan de salvar, aunque sea un poco de lo que el agua se llevó.

Gregorio Flores, damnificado por la inundación, comentó: “Ahorita falta lo material; como pueden ver no hay camas, no hay, Arriba dormimos amontonados todos, sí porque pues aquí no se podía andar. Ahorita estamos de pie y le vamos a echar ganas para salir adelante, como debe ser, no hay que colgar las manos, tenemos la certeza y el valor de que lo vamos a hacer y vamos a salir adelante”.