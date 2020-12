Habitantes de Ecatepec ignoran semáforo rojo, pese a ser el municipio mexiquense con más contagios

Ecatepec, el municipio mexiquense con más contagiosde COVID-19, volvió a implementar Semáforo Rojo, sin embargo, sus pobladores ignoran las nuevas normas y continúan su vida normal.

El semáforo rojo en Ecatepec establece que el confinamiento implica nuevamente quedarse en casa y en caso de salir, es obligatorio el uso de cubrebocas, pero en las calles nada cambió.

Laura Medina, fue cuestionada del porqué no llevaba puesto el cubrebocas, a lo que respondió: “pues es que ahorita como ya venía de salida, la verdad me dio flojera regresar por él”.

“Yo no estoy acostumbrado a usarlo, desde marzo nunca lo he usado, aunque se cuide uno, de todos modos se muere. Desde que empezó esto así nos ves y tenemos pachangas y mira felices de la vida”, fueron las palabras de Eleuterio Pineda, habitante del municipio.

Las autoridades municipales indicaron que supervisarían sitios como plazas comerciales, tianguis y mercados que, al menos este miércoles, lucieron llenos.

En la zona de la ropa de paca del mercado Valle de Guadalupe, mujeres de todas las edades dejaron de lado la sana distancia.

Lina, quien asistió a un tianguis, dijo que en su familia ya han muerto cinco personas por COVID-19, pero “pues no entendemos aquí estamos, deberíamos de entender porque si no nunca vamos a salir”.

“Nosotros implementamos que todos traigan cubrebocas, lo que a veces no se puede controlar mucho es la afluencia, no hace mucha conciencia la gente”, informó el vendedor Miguel Ángel Meneses.

Los ecatepenses admiten tener más miedo de ir al hospital que salir sin cubrebocas.

“Si, si me da temor pero bueno, con la bendición de Dios esperemos que no verdad. Es que mira si tú lo traes te van a dar el lugar y si no lo traes y vienes a preguntar así, no le van a dar el lugar, te van a decir que no, está lleno ya ahorita”, dijo Laura Medina, habitante de Ecatepec.