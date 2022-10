Habitantes de Cerocahui siguen con temor del regreso de ‘El Chueco’

En Chihuahua, habitantes de Cerocahui y otras comunidades cercanas, viven con temor de que José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, presunto asesino de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales, de 78 años y Joaquín César Mora Salazar, de 80 años, ocurrido en junio del 2022 en la sierra Tarahumara, regrese al pueblo y tome venganza.

Te recomendamos: Suman 30 detenidos durante operativo de búsqueda de ‘El Chueco’ en Chihuahua

Algunos dicen que lo han visto recorriendo Cerocahui, después de que ha disminuido la presencia de militares y elementos de la Guardia Nacional.

El vicario de la Tarahumara reconoció que no solo hay preocupación de los grupos religiosos sino también de los habitantes que tratan de retomar su vida normal y eso los impulsa a seguir trabajando.

Las autoridades en Chihuahua dicen que siguen los operativos para detener a “El Chueco” y que todos los días se acercan más al delincuente, pues han golpeado de manera directa su estructura delictiva, con la detención de al menos 12 personas, incluyendo familiares directos el aseguramiento de armas y vehículos de su organización criminal.

Pero para el sacerdote jesuita Javier Ávila estas acciones no son suficientes.

“No nada más la muerte de los dos padres, acuérdate también la del guía de turista Pedro y del otro muchacho Paul, son cuatro muertes que quedan en la impunidad, las cosas no se ven claro, que no se sabe hasta que nivel se están haciendo investigaciones, no, nos dan resultados”, mencionó Javier Ávila, sacerdote jesuita.