Habitantes de Cancún no tienen ingresos, pero les continúan llegando recibos de CFE

En Cancún, Quintana Roo, desde hace tres meses, miles de habitantes de este centro turístico no tienen ningún tipo de ingreso, pero los recibos siguen llegando.

El Aeropuerto Internacional de Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, opera a su mínima capacidad, de tener 500 operaciones diarias, ahora solo se registran 20. Esto también impacta a las empresas operadoras de tours, a los centros comerciales, las playas se encuentran desiertas y silenciosas.

Acaban de ir los de la Comisión ya para cortarme la luz. Quiero reclamar porque me llega de mil 500. Pagué por adelantado 900 pesos. Ahorita me dicen que tengo que pagar mil 500 por la reconexión. El agua lo mismo, el agua, ahí ésta y yo dije no lo voy a pagar hasta que yo entre a trabajar”, insistió Juanita Arias, desempleada.

Juanita trabajaba en una guardería privada. Ganaba 2 mil 400 pesos mensuales, le pidieron que se fuera a descansar sin goce de sueldo, para poder pagar el recibo de luz tuvo que pedir prestado.

Eduardo Toca Olguín, jefe de mayordomos de un hotel de gran turismo, y su esposa han sobrevivido con los ahorros que tenían para celebrar su 35 aniversario de bodas, sin embargo, para el próximo mes, ya no tendrá para pagar la renta de la casa, la luz y el agua.

La presidenta municipal de Benito Juárez asegura que pidió a la Comisión Federal de Electricidad y a la empresa Aguakan, no cortar los servicios y otorgar prórrogas en los pagos.

Lo que les sigo solicitando, se pueda diferir el pago, en la cantidad de meses que pueda pagar, porque no es que no quieran, es que no pueden, es que no hay”, concluyó la presidenta municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, María Elena Lezama.