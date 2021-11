Habitantes de Culiacán cobran remesas de migrantes sin ser parientes, fenómeno que va a la alza

Desde hace 10 años, los ingresos por remesas se han incrementado en 90.6% en México. Entre enero y septiembre de este año, ingresaron 37 mil 333 millones de dólares y se espera que al cierre del año sumen una cifra récord de 50 mil millones de dólares. es dinero que ha sido muy importante para las familias en México, pero en Culiacán, Sinaloa, se está reportando un fenómeno inquietante. Los que van a cobrar las remesas no son parientes de migrantes que solidarios parte de su salarios.

“El amigo de un amigo me habló y me dijo que si quería recibir un depósito y que me iban a dar dinero por cierta cantidad”, narró Roberto.

Roberto vive en Culiacán. Formó parte de una pequeña red de 10 amigos que recibía envíos de dinero provenientes de Estados Unidos, aunque ninguno de los integrantes del grupo tenía familiares en ese país que les enviaran dinero.

El modus operandi, explica, era sencillo, incluso el organizador de esta red los llevaba a realizar los cobros.

“Cuando yo iba íbamos aproximadamente de cuatro a seis, Los que cabíamos en un carro. Llegaba a Bancoppel y les decía que tenía que hacer un retiro de un envío. Le presentaba mi IFE, daba el código, me entregaban el dinero. Yo se lo daba a la persona y esa misma persona me daba la comisión.

Dice que por cada envío de dinero cobrado le pagaban 300 pesos. Cada remesa constaba de montos entre 12 y 14 mil pesos.

“Era aproximadamente de dos a tres veces por mes. Nada más me pedían mi credencial de elector, mi nombre y ya nada más me hablaban y me que fuera a retirarlo. Me daban un número de rastreo o código”, destacó Roberto.