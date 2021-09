Por temor a la delincuencia, habitantes del Cerro del Chiquihuite se niegan a dejar sus casas

En la zona del Cerro del Chiquihuite, donde el viernes hubo un desgajamiento que sepultó varias casas y ha dejado hasta el momento una persona fallecida. Siguen los trabajos de búsqueda de tres personas, una madre y sus dos pequeños hijos. El riesgo en la zona es grande, y las autoridades le piden a los vecinos irse a los albergues, pero ellos no quieren, temen por su patrimonio ante la delincuencia.

Te recomendamos: No hay señales de vida tras deslave en Cerro del Chiquihuite, reconocen autoridades

“Mi hija aquí llevaba seis años, ya los habían venido a ver y le dijeron que tenían que desalojar, pero a dónde iban, si no les brindaban ayuda. No hay nada de la casa todo está en rocas, las piedras están rozando, no pueden moverlas porque sino ocurriría otro desastre, primeramente dios que encuentren a mi niña y a sus niños.”, dijo Gabriela Robles, madre de desaparecida en derrumbe Cerro del Chiquihuite.