Habitantes de Aguililla, Michoacán, marchan para exigir paz

En Morelia, Michoacán, cientos de personas realizaron una marcha para pedir por la paz en el municipio de Aguililla, donde grupos del crimen organizado que se disputan la plaza han protagonizado enfrentamientos y han causado daños en caminos y carreteras.

Te recomendamos: Autodefensas colocan barricadas en zona aguacatera de Michoacán

La movilización salió del monumento a Lázaro Cárdenas hacia el Palacio Legislativo, para entregar a los diputados locales un documento con los puntos críticos y urgentes de atención para buscar garantizar la integridad de los habitantes de Aguililla.

“El más importante pues es el libre tránsito, que la vialidad sea libre ya que Aguililla se encuentra limitado, no tenemos libre tránsito y esto impide que los camiones de comida, de medicamento y sobre todo los que solucionan los servicios de mínimo indispensable para las personas pues nos puedan entrar y por lo tanto pues nos quedemos sin todo eso”, dijo Karla Velazco, vocera del movimiento Voces de Aguililla.

Al grito de “Aguililla, escucha, tu familia está en la lucha”, los manifestantes avanzaron hacia la zona centro por la avenida Madero Poniente, portando pancartas y cartulinas para exigir paz para Aguililla.

Durante la marcha el contingente hizo una parada en el Palacio de Gobierno, donde pidieron la intervención de las autoridades estatales.

Después la movilización continúo hasta el Congreso del estado donde una comisión fue recibida por un asesor de Yarabí Ávila González, presidenta del Congreso, quien recibió el documento.

En Aguililla, también familias enteras salieron a las calles para exigir paz.

Señalaron que desde hace más de 10 días no tienen servicio de electricidad, telefonía, ni internet, por cortes intencionados causados por integrantes de grupos delictivos.

Denuncian desabasto de gasolina, alimentos y medicinas

Los habitantes dicen que por los cortes carreteros hay desabasto de gasolina, alimentos y medicinas, por ello decidieron manifestarse este jueves.

“Estamos completamente abandonados, no sentimos que se dé solución o las soluciones que nos han dado permanecen por horas y esto no es para nada lo que nosotros estamos pidiendo, la luz no es para que llegue 4, 6 horas y después nos la quiten o se recupere las carreteras y posteriormente las vuelvan a trozar”, explicó Karla Velazco, vocera del movimiento Voces de Aguililla.