Habilitan tirolesa para cruzar río y comunicar a pobladores en Tonalá, Chiapas

En Chiapas, los remanentes de Agatha provocaron el aumento en los niveles de los ríos, por lo que autoridades de Protección Civil han habilitado una tirolesa que cruza el cauce del río Zanatenco, en el municipio de Tonalá, con el objetivo de mantener comunicación con pobladores de la ranchería La Meca.

N+ te recomienda: Agatha provoca deslave de cerro en Xanaguía, Oaxaca

Ahí, debido al incremento súbito del caudal, sus habitantes quedaron incomunicados por unas horas con la cabecera municipal.

Las autoridades de emergencia mantienen el monitoreo en comunidades de Tonalá y Arriaga, por la presencia de lluvias fuertes e intensas en los límites con Oaxaca.

“Nuestra función es precisamente estar monitoreando ya que los remanentes que deja esta tormenta tropical como pueden ver ha estado lloviendo. Están activados los refugios temporales donde puede ir la gente con confianza en caso de hacer las evacuaciones preventivas”, dijo Juan Jesús Domínguez Hidalgo, delegado de Protección Civil de la zona Istmo-Costa

En los recorridos participa el Ejército Mexicano que activó el Plan DNIII-E de auxilio a la población.

Hasta el momento, no ha sido necesario evacuar comunidades y los pobladores permanecen refugiados en sus hogares.

“Hay muchas personas que no se van, que no se van por miedo de las cosas que tienen /ahorita no sale uno a pescar, no entra uno a pescar y las cosas hay que estar cuidando porque si no las cuidas hay mucha gente que aprovecha”, refirió el señor Elías Domínguez Mateos.