Beatriz Gutiérrez Müller exige devolución de instrumentos a Flor Amargo

La escritora e investigadora Beatriz Gutiérrez Müller le exige al Ayuntamiento de Guadalajara que regresen los instrumentos a la cantante Flor Amargo, los cuales fueron decomisados la noche del viernes durante una convivencia que tuvo la artista con sus fans.

Este domingo la esposa del Presidente de la República Mexicana, publicó otro mensaje en el que le muestra su afecto a los artistas callejeros.

Flor Amargo, reconocida por sus shows en el Metro, dijo estar verdaderamente conmovida por todo el apoyo que ha recibido de su público.

“Les agradezco a todos los que tomaron un minuto de su día para mandarme un mensaje de amor y solidaridad, a los que me defendieron y a los que me dieron tantas idas de cómo convertir esta experiencia en algo positivo. Sobre todo, no tengo palabras para agradecer a Beatriz Gutiérrez Müller, una mujer a la que siempre he admirado, muchas, pero muchas gracias por defender el arte. Gracias a todos”, dijo la intérprete.