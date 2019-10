Gustavo Matosas es despedido como entrenador del San Luis

Mediante un comunicado emitido en redes sociales, el Atlético San Luis anunció que el argentino naturalizado uruguayo, Gustavo Matosas, no será más el entrenador del equipo recién ascendido a Primera División.

Te recomendamos: Suspenden partido entre San Luis y Querétaro por violencia en la tribuna

En el texto el club postosino agradeció a Matosas por su trabajo y entrega durante el breve periodo que estuvo al frente de la institución.

Además de anunciar el cese de Gustavo Matosas, San Luis también informó que el profesor Luis García será el encargado de llevar las riendas del equipo hasta que concluya el torneo.

El despido de Gustavo Matosas se produjo tras la derrota del sábado ante León, por marcador de 3-2. En su corta estancia en San Luis, el extécnico de la Selección de Costa Rica ganó dos partidos y perdió cinco.

Su cese se produce, también, dos días después de que Denise Maerker diera a conocer en En Punto un audio en el que se escucha a Gustavo Matosas y Fernando Pavón, un agente de futbolistas, negociando la contratación del uruguayo Matías Britos.

Las conversaciones difundidas revelan cómo el director técnico pide a su club que contrate a un jugador en especial, pues ya tiene un acuerdo con el representante para realizar una transacción.

GM: ¡Te acuerdas que tenemos un arreglo, haces un arreglo y ahora querés que haga otra cosa!

FP: ¿Y está el arreglo?

GM: ¡Va todo el dinero para un cofre, yo no tengo problema, si sale el negocio me lo das y si no sale no me lo das!”