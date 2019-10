Audio: Gustavo Matosas recibió moches por fichaje de Matias Britos a León

Diversas conversaciones entre el entrenador de fútbol, Gustavo Matosas, y un agente fueron obtenidas por En Punto, estas revelan como el director técnico pide a su club que contrate a un jugador en especial, pues ya tiene un acuerdo con el representante para realizar una transacción.

GM: ¡Te acuerdas que tenemos un arreglo, haces un arreglo y ahora queres que haga otra cosa!

FP: ¿Y está el arreglo?

GM: ¡Va todo el dinero para un cofre, yo no tengo problema, si sale el negocio me lo das y si no sale no me lo das!”