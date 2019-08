No crean en las mentiras que dicen de nosotros los migrantes: Guillermo del Toro

Durante la develación de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el cineasta mexicano, Guillermo del Toro, pidió hoy a los migrantes no creer en las mentiras que dicen sobre ellos.

Del Toro, que se reivindicó en el homenaje como “mexicano” e “inmigrante”, aseguró que el mundo está viviendo un momento “de gran miedo y división”, pero dijo que “la respuesta” a eso es estar unidos.

El discurso de Guillermo del Toro llegó apenas unos días después de que 22 personas fueron asesinadas, ocho de ellas mexicanas, en El Paso, Texas, en una matanza cometida el pasado sábado por un supremacista blanco que irrumpió en un centro comercial.

Two time Oscar winner (& Guadalajara native) @RealGDT honored at Hollywood’s Walk of Fame just 3 days after a shooter in El Paso targeted Mexican immigrants in the US pic.twitter.com/8ZPRFRRcIG

— José Díaz-Briseño (@diazbriseno) August 6, 2019